Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che un suo ordine avrebbe potuto portare alla distruzione degli oleodotti in Iran. Ha affermato di aver finora risparmiato gli impianti petroliferi e ha dichiarato di aver decimato le armi del nemico. La sua comunicazione si rivolge alla teocrazia iraniana, senza ulteriori dettagli sui piani o sui tempi.

Non si vuole sbottonare il presidente americano Donald Trump sulle ragioni dell’invio di oltre 2.000 marines e di una nave d’assalto in Medio Oriente, ma si rincorrono le indiscrezioni secondo cui l’obiettivo sia la presa dell’Isola di Kharg. Il tycoon si è mostrato infastidito verso le domande che cercano di far luce sulla vicenda. A un reporter che gli ha chiesto «perché sta inviando 5.000 marines e marinai», ha risposto: «Lei è una persona davvero odiosa». Eppure, dopo che gli Stati Uniti hanno distrutto venerdì gli obiettivi militari dell’isola iraniana, alcuni funzionari hanno riferito ad Axios che l’interesse del presidente americano ruota proprio attorno all’idea di conquistare Kharg per mandare al tappeto i pasdaran. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Iran, Trump: «Un mio ordine e oleodotti distrutti»

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