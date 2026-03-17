Il ministro dell’Interno italiano ha commentato la possibilità di inviare navi da guerra in aree di conflitto, affermando che tale decisione potrebbe portare a un’escalation militare. Ha sottolineato che il governo italiano sta adottando una posizione prudente, evitando di compiere mosse che potrebbero aumentare le tensioni. La sua dichiarazione si concentra sulla necessità di mantenere la calma in un contesto di conflitto internazionale.

“Credo che mandare navi da guerra in zone di guerra significherebbe avvicinarsi alla Terza Guerra Mondiale, quindi bene la prudenza del governo italiano”. Lo dice il ministro per le Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5. “Trump ci ha coinvolto quando e stato attaccato l’Iran? Non mi sembra. Spero che chi ha lanciato questa iniziativa abbia valutato tutte le conseguenze e quindi l’Italia non ha scelto questa guerra. Non è la nostra guerra, non siamo in guerra contro la Russia e contro l’Iran”, afferma. “È giusto pensare al ruolo dei nostri ragazzi perché sono all’estero con scopi difensivi”, aggiunge il vicepremier, sottolineando che “i nostri militari non sono là per attaccare, ma per difendere e in questo momento c’è il rischio, loro sono tra due fuochi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Salvini: “Invio navi avvicinerebbe la Terza Guerra Mondiale”

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