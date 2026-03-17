Nel caos in Iran, sono stati uccisi Larijani e il capo dei Basij, due figure di rilievo nel regime. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una coalizione con gli arabi per la regione di Hormuz, definendo inutile l'intervento della NATO. La situazione nel paese continua a evolversi rapidamente, con nuove tensioni che si aggiungono alle già complesse dinamiche politiche.

Nel vuoto lasciato in Iran dall’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei dopo 37 anni di potere, e nella nebbia che si era addensata intorno alla sua successione nei primi giorni di guerra, si era fatto largo Ali Larijani, 67 anni, capo del Supremo Consiglio per la Sicurezza nazionale dell’Iran (Snsc), diventando il leader d’emergenza della Repubblica islamica in guerra. Oggi Israele ne rivendica l’uccisione nei raid su Teheran. Fedelissimo di Ali Khamenei, proprio dalla defunta Guida Suprema - secondo le ricostruzioni del New York Times - avrebbe ricevuto il compito di gestire il Paese alla vigilia dell’atteso attacco congiunto di Usa e Israele. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Iran, nuovo colpo al regime, uccisi Larijani e il capo dei Basij. Trump: "Coalizione per Hormuz con gli arabi, Nato inutile"

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