Il primo ministro israeliano ha dichiarato che Israele sta destabilizzando il regime di Teheran con l’obiettivo di offrire al popolo iraniano una possibilità di cambiare il governo. La frase è stata pronunciata in un discorso pubblico, senza ulteriori dettagli sui metodi o le azioni specifiche intraprese. La dichiarazione ha suscitato reazioni da parte delle autorità iraniane.

Israele sta “destabilizzando il regime” di Teheran “nella speranza di dare al popolo iraniano l’opportunità di rovesciarlo. Non succederà in una volta sola, non sarà facile. Ma se perseveriamo, daremo loro l’opportunità di poter prendere il loro destino nelle proprie mani. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in una video-dichiarazione, sottolineando che “ci sono ancora molte sorprese. Faremo guerra con astuzia”. “Parallelamente, stiamo aiutando i nostri amici statunitensi nel Golfo (.) C’è cooperazione tra le nostre forze aeree e navali (di Israele e Stati Uniti), tra me e il presidente (Donald) Trump e i suoi collaboratori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Iran, Netanyahu: “stiamo destabilizzando il regime”

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