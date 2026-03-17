Iran l’Italia ripudia la guerra ora una strategia europea come potenza d’equilibrio

L’Italia ha espresso ufficialmente il suo ripudio della guerra in Iran, seguendo la linea di prudenza indicata dal Consiglio Supremo di Difesa. Questa posizione non riguarda solo il Paese, ma apre anche uno spazio di discussione a livello europeo su temi come sicurezza, diplomazia e stabilità nella regione. La scelta riflette un atteggiamento di cautela in un momento di tensioni crescenti.

di Domenico Esposito ROMANAPOLI – La linea di prudenza indicata dal Consiglio Supremo di Difesa sulla crisi iraniana non definisce soltanto la posizione italiana nelle ore più delicate del conflitto, ma apre anche uno spazio politico per una riflessione europea su sicurezza, diplomazia e stabilità. il richiamo alla via diplomatica, ai limiti costituzionali dell’uso della forza e alla tutela di cittadini e interessi strategici nazionali delinea infatti una concezione della sicurezza fondata su contenimento del rischio e sulla prevenzione dell’escalation. In questo quadro emerge un punto di particolare interesse anche per il dibattito geopolitico europeo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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