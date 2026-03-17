La comunicazione ufficiale proveniente da Tel Aviv ha annunciato l'eliminazione di Larijani, un evento che modifica gli equilibri nella regione. L'annuncio ha avuto risonanza immediata, suscitando reazioni e cambiamenti nelle relazioni tra i paesi coinvolti. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni e mosse strategiche tra le parti interessate.

La comunicazione ufficiale giunta da Tel Aviv ha segnato un punto di svolta nella dinamica regionale. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato l’eliminazione notturna di Ali Larijani, figura chiave del Consiglio nazionale di sicurezza iraniano. Questa azione si inserisce in una sequenza di eventi iniziata il 28 febbraio con la morte di Ali Khamenei, descritto come il responsabile di piani diretti contro lo Stato ebraico. L’intervento è stato presentato come parte di una strategia più ampia volta a neutralizzare ciò che viene definito l’asse del male. Le dichiarazioni sono state rese durante un incontro mattutino in ufficio, confermando che sia Larijani che il comandante dei Basij hanno trovato la morte nelle ore buie della notte precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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