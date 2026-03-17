Iran l’altra guerra | ecco come il conflitto sta colpendo la tecnologia globale

Il conflitto in Iran sta avendo ripercussioni sulla tecnologia globale, coinvolgendo paesi come la Corea del Sud, che non confina con l’Iran e non ha forze sul territorio. La situazione si riflette in tensioni che influenzano settori tecnologici internazionali, anche se i paesi coinvolti non sono direttamente coinvolti in conflitti armati nella regione. La Corea del Sud, priva di truppe sul campo, osserva da lontano l’evolversi della crisi.

(Adnkronos) – La Corea del Sud non confina con l'Iran. Non ha soldati sul campo. Non è parte di nessuna alleanza militare in Medio Oriente. Eppure, nelle prime quattro giornate di borsa dopo l'inizio del conflitto, il suo mercato azionario ha perso il diciotto per cento del proprio valore, il calo più rapido dal 2008.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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