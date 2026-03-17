Due infermiere iraniane hanno accusato agenti delle forze di sicurezza di aver subito violenze e abusi sessuali in un ospedale di Teheran, dove si trovavano per assistere manifestanti coinvolti nelle proteste contro il regime. Dopo gli abusi, si riferisce che gli agenti abbiano aperto il fuoco sui pazienti dissidenti ricoverati. La situazione si inserisce nelle continue operazioni di repressione nel paese.

Le purghe del regime di Teheran proseguono senza sosta, ora anche nel settore sanitario. Due infermiere iraniane hanno denunciato di aver subito violenze e abusi sessuali dagli agenti islamici, dopo aver curato i manifestanti che avevano preso parte alle manifestazioni contro gli ayatollah. A riportare la notizia è stato Iran International, testata d’opposizione con sede a Londra. Secondo la testata, i Pasdaran hanno massacrato migliaia di contestatori scesi in piazza e poi hanno abusato del personale medico che li ha curati al Centro Cardiovascolare, Medico e di Ricerca Rajaei di Teheran. Iran, violenze e abusi sessuali su due infermiere: a una è stato asportato l’intestino e all’altra l’utero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Iran, i pasdaran stuprano due infermiere nell’ospedale e poi aprono il fuoco sui dissidenti ricoverati

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