Nella notte, un drone ha colpito un hotel a Baghdad che ospitava anche personale italiano. L’attacco non ha causato feriti tra i presenti, e il personale straniero coinvolto si trova attualmente in sicurezza. Nessun dettaglio è stato fornito sui danni materiali o sull’origine del drone. La situazione viene monitorata dalle autorità locali e dalle forze coinvolte.

Torino, 16 mar. (LaPresse) – In tarda serata un drone ha colpito un hotel a Baghdad dove alloggiava anche personale italiano, che è attualmente in sicurezza e non è stato coinvolto nell’esplosione. Lo comunica in una nota il ministero della Difesa, spiegando che il ministro Guido Crosetto si è immediatamente messo in contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa ed il Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, per avere aggiornamenti sulle condizioni del personale, che è attualmente al riparo nei bunker. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran: drone colpisce hotel a Baghdad, militari italiani in sicurezza

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