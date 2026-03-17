Iran compagnie petrolifere in pressing su Trump | Crisi rischia di aggravarsi

Le compagnie petrolifere negli Stati Uniti hanno inviato un messaggio all'amministrazione Trump, segnalando che la crisi energetica causata dalla guerra in Iran potrebbe peggiorare. La comunicazione è riportata dal 'Wall Street Journal' e mette in evidenza le preoccupazioni del settore riguardo a possibili ulteriori problematiche nel mercato del petrolio. La questione è al centro dell'attenzione negli ambienti industriali e politici.

(Adnkronos) – La crisi energetica scatenata dalla guerra in Iran rischia di aggravarsi. E' questo, secondo quanto scrive il 'Wall Street Journal', l'avvertimento all'amministrazione Trump da parte dei dirigenti del settore petrolifero americano. Il monito sarebbe arrivato nel corso di una serie di incontri tenutisi mercoledì alla Casa Bianca e, in generale, nei recenti colloqui con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Prezzi benzina su per la guerra in Iran, ministro Urso attacca le compagnie petrolifere per il caro carburanti Guerra in Iran, aumentato di 130 miliardi il valore delle compagnie petrolifere. Eni +13%Dall'inizio della guerra in Iran, le azioni delle grandi compagnie petrolifere hanno raggiunto livelli record, innescando impennate storiche dei... Conflitto in Iran, Sanchez risponde a Trump: “La Spagna dice no alla guerra” Una raccolta di contenuti su Iran compagnie petrolifere in pressing... Temi più discussi: Guerra in Iran, major greggio russe valgono 20 miliardi di euro in più; I conti in tasca all'Oil & Gas. Chi guadagna con la crisi di Hormuz; ***Iran: Trump, compagnie petrolifere usino lo Stretto di Hormuz, non ci sono mine; Medio Oriente: la guerra sta facendo ricche le compagnie petrolifere occidentali. Iran, compagnie petrolifere in pressing su Trump: Crisi rischia di aggravarsiLe mosse di Teheran e dell'Agenzia Internazionale dell'Energia mentre le compagnie petrolifere spingono sul presidente Usa ... adnkronos.com Guerra in Iran, l’Ue: Crisi energia può aggravarsi, pronti a misure a breve termineLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Iran, l’Ue: 'Crisi energia può aggravarsi, pronti a misure a breve termine' ... tg24.sky.it L'aeronautica israeliana ha colpito e distrutto l'aereo dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei all'aeroporto di Mehrabad, a Teheran, durante la notte. Lo hanno riferito le Idf, aggiungendo che l'aereo era stato utilizzato da Khamenei e da altri alti funziona - facebook.com facebook #tagada Il giudizio di Paolo Mieli sull'andamento della guerra in Iran e la decisione di Israele di intraprendere un'azione di terra in Libano x.com