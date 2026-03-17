Apple sta valutando di aggiornare tutti i modelli di iPhone con display ProMotion a 120 Hz. Attualmente, i diversi modelli sono dotati di schermi OLED con tecnologie variate, ma non tutti hanno ancora questa frequenza di aggiornamento. La possibile modifica riguarda soltanto i futuri modelli, senza indicazioni precise sui tempi di attuazione. La decisione potrebbe influenzare la gamma di smartphone dell’azienda.

Apple potrebbe presto uniformare i display degli iPhone, ma “presto” è relativo. Attualmente tutti i modelli hanno schermi OLED, ma con tecnologie differenti. Gli iPhone 17 Pro, 17 Pro Max e, da questa generazione, anche iPhone 17 standard, utilizzano un pannello LTPO (che Apple chiama ProMotion), mentre il più economico 17e monta un LTPS con aggiornamento a 60 Hz, senza supporto ai 120 Hz. A Cupertino si stanno valutando i vantaggi di portare tutti gli iPhone a OLED LTPO e ProMotion. L’iPhone “e” è l’unico a dover recuperare terreno. Le indiscrezioni indicano che il modello “economico” con schermo avanzato potrebbe essere l’iPhone 19e, previsto nel 2028, mentre la generazione 18e, in uscita nel 2027, dovrebbe restare con LTPS a 60 Hz. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - iPhone, tutti i modelli potrebbero avere presto display ProMotion a 120 Hz

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