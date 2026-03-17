Investito da un monopattino anziano muore dopo una settimana di agonia | travolto da un ragazzino di 13 anni

Un uomo di 88 anni è deceduto all'ospedale di Foggia una settimana dopo essere stato investito da un monopattino. L’incidente è avvenuto quando un ragazzino di 13 anni era alla guida del mezzo. L’anziano aveva riportato ferite gravi e, nonostante i tentativi di soccorso, è morto dopo alcuni giorni di ospedalizzazione.

Un 88enne è morto in ospedale a Foggia, una settimana fa era stato investito da un monopattino. Alla guida del mezzo un 13enne. Si tratta del primo decesso che si verifica a seguito di un incidente con monopattino nella provincia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sangue in via Primo Maggio. Pensionato travolto da un’auto. Muore dopo giorni di agoniaHa lottato per giorni contro la morte, ma le ferite riportate si sono purtroppo dimostrate troppo gravi. Leggi anche: Investito da un automobilista, Carlo Belli muore in ospedale dopo 4 giorni d'agonia Contenuti utili per approfondire Investito da un monopattino anziano... Temi più discussi: Investito dal monopattino guidato da un tredicenne, anziano muore dopo 9 giorni; Foggia, muore l’88enne investito da un 13enne in monopattino: primo decesso in provincia per un incidente di questo tipo; San Michele, uomo di 47 anni in monopattino tamponato da un'auto: in codice rosso al Brotzu; Milano, cade in monopattino e batte la testa: gravissimo 45enne. Anziano morto a Foggia, investito da un monopattino. Angiola: Ora tolleranza zero in cittàLa morte dell’anziano investito nei giorni scorsi a Foggia da un monopattino guidato da un minorenne riaccende il dibattito sulla ... immediato.net Investito da un monopattino, anziano muore dopo una settimana di comaNel tardo pomeriggio dell'8 marzo venne investito in Viale Michelangelo, a Foggia, da un monopattino guidato da un tredicenne. Non ce l'ha fatta l'88enne finito in coma a causa delle lesioni riportate ... rainews.it RUVO DI PUGLIA, TRAGEDIA SUL LAVORO: TRAVOLTO DA UN CAMION, MUORE 72ENNE TITOLARE DI UN’AZIENDA ALIMENTARE – FOGGIA, FU INVESTITO DA UN 13ENNE A BORDO DI UN MONOPATTINO: MORTO ANZIANO DI 88 ANNI – BARI, SG - facebook.com facebook Cane investito da un’auto nel Vibonese finisce in un fossato, salvato dai Vigili del Fuoco x.com