Internazionali di tennis 2026 a Roma | cercasi volontari come candidarsi e qual è la scadenza

Sono aperte le candidature per diventare volontari agli Internazionali BNL d’Italia 2026 che si terranno a Roma. Chi desidera partecipare può inviare la propria candidatura seguendo le istruzioni indicate e rispettando la scadenza stabilita. La procedura di candidatura è disponibile sul sito ufficiale dell’evento, dove si trovano tutte le informazioni necessarie per iscriversi.

Sono aperte le candidature per diventare volontari agli Internazionali BNL d’Italia 2026. In vista della 83ª edizione del celebre torneo di tennis che si svolge al Foro Italico di Roma, la Federazione Italiana Tennis e Padel ha avviato il programma volontari: c’è tempo fino al 19 aprile 2026 per inviare la propria candidatura. Il torneo, uno degli appuntamenti più importanti del calendario tennistico internazionale, anche quest’anno si svolgerà nel formato combined event, con competizioni maschili e femminili disputate nello stesso periodo e tabelloni principali da 96 giocatori e 96 giocatrici, formula introdotta nel 2023 che ha ampliato la portata organizzativa della manifestazione. 🔗 Leggi su Funweek.it

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