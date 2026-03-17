Inter Chivu squalificato per una giornata dopo le proteste contro l’Atalanta
Cristian Chivu è stato squalificato per un turno dopo le proteste nel finale della partita tra Inter e Atalanta, disputata sabato 14 marzo nella Serie A. La decisione è stata comunicata dopo gli episodi di tensione che si sono verificati negli ultimi minuti del match. La squalifica riguarda le proteste rivolte agli arbitri durante la gara.
(Adnkronos) – Cristian Chivu squalificato per una giornata dopo il caos nel finale di Inter-Atalanta di Serie A, sabato 14 marzo. E' una delle decisioni del giudice sportivo della massima serie dopo la conclusione della 29esima giornata di campionato. Il tecnico dell'Inter sconta così la doppia ammonizione (per proteste) nel finale di partita di San. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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