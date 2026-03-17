Inter Chivu squalificato per una giornata dopo le proteste contro l’Atalanta

Cristian Chivu è stato squalificato per un turno dopo le proteste nel finale della partita tra Inter e Atalanta, disputata sabato 14 marzo nella Serie A. La decisione è stata comunicata dopo gli episodi di tensione che si sono verificati negli ultimi minuti del match. La squalifica riguarda le proteste rivolte agli arbitri durante la gara.