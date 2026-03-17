Inter-Atalanta | Il Caso Frattesi Scuote il Mondo Arbitrale

La partita tra Inter e Atalanta ha attirato l’attenzione anche dopo il fischio finale a causa di un episodio controverso. Al centro della discussione c’è il mancato rigore su Frattesi, che l’AIA ritiene avrebbe dovuto essere assegnato senza esitazioni. La decisione arbitrale ha generato polemiche e ha coinvolto i vertici della federazione arbitrale. La questione rimane al centro del dibattito sportivo.

La partita tra Inter e Atalanta continua a far discutere anche giorni dopo il fischio finale. Al centro della polemica c’è un episodio che ha fatto arrabbiare parecchio i vertici arbitrali: il mancato rigore su Frattesi che secondo l’AIA avrebbe dovuto essere fischiato senza esitazioni. Manganiello si trova ora nell’occhio del ciclone. Il fischietto campano ha sbagliato clamorosamente secondo i suoi superiori e per questo pagherà conseguenze dirette. La decisione è stata presa: niente designazioni fino al termine della sosta delle nazionali. Un segnale forte che l’associazione arbitri vuole mandare. Ma cosa è successo esattamente durante la partita? L’episodio incriminato vede Frattesi entrare in area atalantina e subire un contatto che lo fa finire a terra. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Inter-Atalanta: Il Caso Frattesi Scuote il Mondo Arbitrale Articoli correlati Leggi anche: AIA, lunedì il giorno del giudizio per il presidente Zappi: le carte dell’inchiesta che scuote il mondo arbitrale e i possibili scenari Royce Keys, il caso che scuote il mondo del wrestlingNel contesto attuale della WWE, Royce Keys si trova al centro di una situazione di incertezza creativa che ha acceso dubbi sul percorso televisivo... REF CAM POV: You Are The Referee in Atalanta-Inter | HAIER CAM | Serie A 2025/26 Contenuti utili per approfondire Inter Atalanta Il Caso Frattesi Scuote... Temi più discussi: Inter-Atalanta alle 15:00: tutto quello che c'è da sapere; Inter e l'ombra del caso Bastoni: il sospetto del club dietro i torti arbitrali; Inter-Atalanta 1-1: gol e highlights; L’Inter frena contro l’Atalanta tra le polemiche arbitrali, poi annuncia il silenzio stampa: a San Siro finisce 1-1. Quando si gioca Inter - Atalanta?Serie A 2025/2026, 29a giornata. Cronaca minuto per minuto di Inter-Atalanta: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Serie A, 29° turno: Inter-Atalanta 1-1L'Atalanta impone il pari in casa all'Inter e ne rallenta la corsa scudetto. Dopo l'1-1 del 'Meazza', Milan (impegnato con la Lazio) a -8. Dea a 47 punti. rainews.it Così dopo Inter-Atalanta https://mdst.it/3PpoWmV #SportMediaset - facebook.com facebook Trevisani a Pressing sul rigore non concesso all' #Inter: "Chi era in sala VAR di Inter-Atalanta non deve mettere piede in sala VAR fino a fine anno. Punto. Questa cosa qua, hanno dato 100 rigori uguali, tutti li hanno fischiati, questo rigore non si può non fischia x.com