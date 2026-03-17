Inter-Atalanta | Il Caso Frattesi Scuote il Mondo Arbitrale

Da laprimapagina.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Inter e Atalanta ha attirato l’attenzione anche dopo il fischio finale a causa di un episodio controverso. Al centro della discussione c’è il mancato rigore su Frattesi, che l’AIA ritiene avrebbe dovuto essere assegnato senza esitazioni. La decisione arbitrale ha generato polemiche e ha coinvolto i vertici della federazione arbitrale. La questione rimane al centro del dibattito sportivo.

La partita tra Inter e Atalanta continua a far discutere anche giorni dopo il fischio finale. Al centro della polemica c’è un episodio che ha fatto arrabbiare parecchio i vertici arbitrali: il mancato rigore su Frattesi che secondo l’AIA avrebbe dovuto essere fischiato senza esitazioni. Manganiello si trova ora nell’occhio del ciclone. Il fischietto campano ha sbagliato clamorosamente secondo i suoi superiori e per questo pagherà conseguenze dirette. La decisione è stata presa: niente designazioni fino al termine della sosta delle nazionali. Un segnale forte che l’associazione arbitri vuole mandare. Ma cosa è successo esattamente durante la partita? L’episodio incriminato vede Frattesi entrare in area atalantina e subire un contatto che lo fa finire a terra. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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