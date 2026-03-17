Durante la partita tra Inter e Atalanta a San Siro, si è verificato un caos particolare a Bordo Cam, con l’espulsione di Chivu e la reazione nervosa di Frattesi. La situazione è degenerata in una rissa finale tra i calciatori coinvolti, mentre i retroscena dell’evento sono stati rivelati dagli operatori presenti. Tutti i dettagli relativi ai momenti più tesi della sfida sono stati resi noti attraverso le testimonianze raccolte.

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© Calcionews24.com - Inter Atalanta, caos a Bordo Cam: l’espulsione di Chivu, la rabbia di Frattesi e la rissa finale! Tutti i retroscena da San Siro

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