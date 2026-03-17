InsideWar – La guerra mal calcolata in Iran e lo scenario da Seconda guerra mondiale

InsideWar analizza la situazione in Iran, descrivendo la guerra come “mal calcolata” e confrontandola con uno scenario da Seconda guerra mondiale. Nel frattempo, Donald Trump ha fatto pressione sulla NATO chiedendo alleati occidentali di inviare navi da guerra. La discussione si concentra sulle mosse e le tensioni attuali senza entrare in analisi delle motivazioni o delle conseguenze.

Donald Trump ricatta la Nato perché vuole le navi da guerra degli Alleati occidentali al fine di presidiare le acque del Golfo e impegnare la Us Navy in due operazioni che ci riportano a scenari del Secondo conflitto mondiale: uno sbarco sull’isola che ospita il terminal petrolifero di Kharg e una scorta militare per consentire alle petroliere e alle gassiere intrappolate nel Golfo Persico di attraversare lo stretto strategico di Hormuz, dove Lloyd’s, portando i prezzi alle stelle, di fatto non assicura più i mercantili in transito. Gli esperti stimano che potrebbero essere necessarie fino a “ due navi per ogni petroliera ”, o “ una dozzina di navi per scortare convogli composti da cinque a dieci petroliere ”, per garantire uno schema di difesa aerea efficace, e questo già sottolinea la complessità di una simile operazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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