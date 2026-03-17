Ingegneria finanziaria del male | il cybercrime da 269 milioni che svuota i conti degli italiani

Il cybercrime in Italia ha causato perdite per 269 milioni di euro, colpendo migliaia di risparmiatori. Gli attacchi si basano su un sistema di ingegneria finanziaria del male, una rete di frodi altamente sofisticata che riproduce ambienti di investimento falsi. Le truffe mirano a svuotare i conti correnti delle vittime attraverso strutture ingannevoli e ingegnerizzate per sembrare reali.

Roma, 17 marzo 2026 – Non chiamateli più semplicemente " raggiri ". Quello che sta colpendo migliaia di risparmiatori italiani è un sistema di ingegneria finanziaria del male: un’architettura di frode sofisticata che replica interi ecosistemi di investimento per svuotare i conti correnti. I dati del report 2025 della Polizia Postale. Secondo i dati consolidati del Report 2025 della Polizia Postale, l'attività di cybercrime economico-finanziario ha raggiunto vette allarmanti con 27.085 casi trattati. Un’offensiva che ha portato le somme sottratte a superare nell’ultimo biennio oltre 269 milioni di euro, con un incremento costante che supera il 20% annuo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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