Infortunio Lautaro quando torna il capitano? Facciamo il punto in vista della sfida alla Fiorentina

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, si è infortunato e non è disponibile per la prossima partita contro la Fiorentina. La squadra sta monitorando le sue condizioni e si aspetta un aggiornamento sui tempi di recupero. La sua assenza rappresenta un elemento da considerare in vista della sfida di campionato. Al momento, non ci sono conferme sulla data del suo rientro in campo.

Inter News 24 Infortunio Lautaro, quando rivedremo in campo l’attaccante argentino? Ecco il punto in vista della sfida contro la Fiorentina. A un mese dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde, aleggia ancora una fitta incertezza sul rientro di Lautaro Martinez tra i convocati. Il ritorno in gruppo dell’attaccante argentino non è ancora stato fissato con precisione, e il capitano nerazzurro scalpita per tornare a dare una mano ai compagni. Senza il suo apporto realizzativo, infatti, l’ Inter di Cristian Chivu ha mostrato inaspettate difficoltà nel trovare la via della rete, appesantendo una manovra che fatica a concretizzare quanto costruito. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Lautaro, quando torna il capitano? Facciamo il punto in vista della sfida alla Fiorentina Articoli correlati Infortunati Inter, il punto in vista della sfida contro la Fiorentina: cautela per Lautaro Martinez, novità per Calhanoglu e non solo…di Redazione Inter News 24Infortunati Inter, il punto in vista della delicata sfida contro la Fiorentina: le novità su Lautaro, Calhanoglu e Akanji... Infortunio Dumfries, l’olandese torna a pieno regime nel gruppo di Chivu? Il punto in vista dei prossimi impegniSommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions. Contenuti e approfondimenti su Infortunio Lautaro Temi più discussi: Quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio e come procede il recupero: le condizioni del capitano dell'Inter; Inter, quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio: c'è una data e una partita nel mirino; Infortuni Inter, verso l'Atalanta: il piano rientri per Calhanoglu e la ThuLa; Inter, che calo senza Lautaro. Che ora stringe i denti per esserci a Firenze. Inter, quando torna Lautaro dall’infortunio: le novità verso la 30^ giornataInfortunio Lautaro - Le ultimissime novità in casa Inter sul rientro dall'infortunio di Lautaro: cosa filtra per la 30^ giornata ... fantamaster.it Inter, quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio: le sue condizioni, i tempi di recupero, quante partite saltaIl capitano dell'Inter ha rimediato un problema di natura muscolare al polpaccio sinistro, che lo ha costretto a lasciare il campo intorno all'ora di gioco, sostituito da Marcus Thuram. Nella giornata ... calciomercato.com Lautaro vede la Fiorentina: il ritorno del capitano per blindare lo scudetto di Chivu https://www.internews24.com/infortunio-lautaro-martinez-inter-ultime-2/ #Inter #Lautaro #Chivu #SerieA - facebook.com facebook Ah cavolo, vero! Lautaro out per infortunio, ma l'Inter non molla! Rivedo: Inter 2-1 Milan! Marcatori: Thuram 35', Calhanoglu (rig) 72' per noi; Leao 55' per loro. Derby dominato a San Siro, nerazzurri inarrestabili! Forza Inter, domenica si vince lo stesso! x.com