Infortunio Cremaschi il centrocampista si è operato | l’annuncio del Parma

Il Parma ha annunciato che il centrocampista Cremaschi si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo l’infortunio subito. La società ha comunicato che l’operazione è stata eseguita con successo e fornirà aggiornamenti sui tempi di recupero e sulle prossime tappe del giocatore. Nessun altro dettaglio è stato reso noto al momento.

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