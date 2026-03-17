Infortunati Napoli novità su Lobotka | e c’è un annuncio su Di Lorenzo che fa gelare!

Nell'infermeria del Napoli ci sono novità su Lobotka, con aggiornamenti sulle sue condizioni. Contestualmente, è stato annunciato qualcosa riguardo a Di Lorenzo che ha sorpreso i tifosi. La squadra di Antonio Conte si avvicina alle prossime partite con alcuni recuperi importanti, mentre altri giocatori restano in dubbio. La situazione degli infortunati continua a essere monitorata da vicino.

Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Annuncio di Giuffredi Calciomercato Juventus: Koné e Goretzka (a zero) i nomi a centrocampo. Ma per l’attacco il ‘colpo’ è già in casa. Dentro alle mosse dei bianconeri Inter tra campo e mercato: chi arriva e chi parte in estate! Novità dagli infortunati Calhanoglu, Bastoni e Lautaro. Ultimissime Cremonese, Nicola verso l’esonero? C’è un nome in pole per sostituirlo! Infortunio Coulibaly, tegola per il Lecce: c’è lesione! Ecco l’esito degli esami Gravina affronta il discorso arbitri: «Si è generato un clima insopportabile, dobbiamo tutti ritrovare serenità. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunati Napoli, novità su Lobotka: e c’è un annuncio su Di Lorenzo che fa gelare! Articoli correlati Infortunati Inter, novità su Darmian e Dumfries: l’annuncio di Chivu non è passato inosservatoRinnovo Pio Esposito, l’Inter corre ai ripari: fissato l’incontro con l’agente Giuffredi! La strategia dei nerazzurri Cancelo, clamorosa sliding... Infortunati Napoli: De Bruyne torna in città, Anguissa può rientrare per quella partita. Novità più amare per Di Lorenzo, Rrahmani e NeresCalciomercato Inter, definita la strategia per l’estate: all-in su Vicario! C’è anche un nuovo nome per la difesa Calciomercato Juve, sprint per... Una raccolta di contenuti su Infortunati Napoli Temi più discussi: Serie A: indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati di tutte le squadre; Infortuni Napoli 2026: 29 Stop, Lista Aggiornata; Il marzo clou di McTominay: rientro dall'infortunio in Napoli-Lecce, intanto si lavora al rinnovo; Napoli, ancora un infortunio! Problema al piede per Vergara: al suo posto entra Anguissa. Infortuni Napoli, quando tornano Di Lorenzo e Vergara: «Possibile rientro dopo il Milan»Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione A Pranzo con Chiariello è intervenuto l’agente ... msn.com Infortunati Napoli, finalmente: altre tre buone notizie dall’infermeriaInfortunati Napoli, arrivano tre segnali positivi dall'infermeria: McTominay e Lobotka vicini al rientro, mentre Di Lorenzo punta una data precisa. napolicalciolive.com Ci credete Visto il rientro degli infortunati, e la pochezza degli avversari, un pensierino, sinceramente, io ce lo faccio... #ForzaNapoliSempre #sscnapoli #NOISIAMOILNAPOLI #napoli #SerieA #naples - facebook.com facebook