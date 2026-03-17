Inflazione Unc | Speculazioni record a Milano per le Olimpiadi Caserta tra le città virtuose

L’Istat ha diffuso oggi i dati sull’inflazione in Italia, evidenziando le variazioni tra diverse città. A Milano si sono registrate speculazioni record legate alle Olimpiadi, mentre Caserta si distingue come una delle città virtuose dal punto di vista dell’aumento dei prezzi. I dati rimandano a un quadro di cambiamenti economici che coinvolgono specifiche aree del Paese.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’ inflazione di febbraio, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita riscontrando “speculazioni record a Milano e Belluno per i Giochi Olimpici Invernali Milano -Cortina 2026”. A Milano – sottolineano dall’Unc – si registra a febbraio un’inflazione tendenziale pari al 3,9%, la seconda la più alta d’Italia dopo Belluno che svetta con +4,3%, quasi il triplo di quella media italiana ferma a +1,5%. Ma è Milano che vince la classifica della città con la maggior spesa aggiuntiva su base annua, pari a 1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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