Inflazione Unc | Speculazioni record a Milano per le Olimpiadi Benevento tra le città virtuose

L’Istat ha pubblicato oggi i dati sull’inflazione in Italia, evidenziando un aumento record a Milano, legato alle speculazioni legate alle Olimpiadi. Nel frattempo, Benevento si distingue come una delle città più virtuose, con un’inflazione più contenuta. La relazione presenta i numeri aggiornati e le variazioni di prezzo nelle diverse aree del paese, offrendo uno sguardo preciso sulla situazione economica attuale.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’ inflazione di febbraio, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita riscontrando “speculazioni record a Milano e Belluno per i Giochi Olimpici Invernali Milano -Cortina 2026”. A Milano – sottolineano dall’Unc – si registra a febbraio un’inflazione tendenziale pari al 3,9%, la seconda la più alta d’Italia dopo Belluno che svetta con +4,3%, quasi il triplo di quella media italiana ferma a +1,5%. Ma è Milano che vince la classifica della città con la maggior spesa aggiuntiva su base annua, pari a 1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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