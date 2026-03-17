Inflazione rivista al ribasso la stima di febbraio | +1,5% sull’anno
L’Istat ha rivisto al ribasso la stima dell’inflazione di febbraio, che ora si attesta al +1,5% rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda l’indice nazionale dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, si registra una variazione dello +0,7% rispetto al mese precedente. Questi dati confermano un rallentamento dell’aumento dei prezzi rispetto alle stime iniziali.
L’Istat rivede al ribasso le stime dell’inflazione registrata a febbraio. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, segna una variazione del +0,7% su base mensile e del +1,5% su base annua (da +1,0% di gennaio). Afferma l’Istat rivedendo la stima preliminare di +1,6%. l’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, evidenzia una risalita (da +1,7% a +2,4%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +1,9% a +2,5%). «A febbraio - commenta l’Istat - l’inflazione registra una sensibile accelerazione (+1,5%, dal +1,0% di gennaio), dovuta soprattutto... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Articoli correlati
Germania, stima del Pil al ribasso per il 2026Per il 2026, il governo ha abbassato le sue previsioni di crescita del Pil all’1%, in autunno, la previsione in autunno era ancora dell’1,3%.
L’inflazione accelera: +1,6% su anno, +0,8% a febbraioSecondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese di febbraio l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei...
A Brief History of the Mazda RX-7
Tutto quello che riguarda Inflazione rivista al ribasso la stima...
Temi più discussi: Francia, inflazione febbraio ritoccata leggermente al ribasso in un contesto di accelerazione; Fed, tassi fermi: taglio rinviato a settembre?; La Fed manterrà i tassi mentre l’inflazione resta elevata, primo taglio previsto a settembre: Barclays; Usa, spesa consumatori, inflazione Pce 'core' aumentano a gennaio.
Francia, inflazione febbraio ritoccata leggermente al ribasso in un contesto di accelerazioneLe foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un'immagine leda diritti di ... teleborsa.it
Spagna, inflazione gennaio rivista al ribasso +2,3% su anno(Teleborsa) - Rivista al ribasso l'inflazione in Spagna nel mese di gennaio 2025. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un calo dello 0,4% su base ... borsaitaliana.it
Banche centrali bloccate dai dubbi, senza bussola su inflazione e crescita - facebook.com facebook
Banche centrali bloccate dai dubbi, senza bussola su inflazione e crescita x.com