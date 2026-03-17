A bordo di una nave da crociera, centinaia di passeggeri si sono trovati coinvolti in un’epidemia di norovirus che ha causato disagi e malesseri diffusi. La situazione ha costretto le autorità a intervenire per gestire l’emergenza, mentre i passeggeri si sono trovati a dover affrontare sintomi improvvisi e condizioni di disagio. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi sanitari legati ai viaggi in mare.

Doveva essere una vacanza da sogno tra acque cristalline e spiagge tropicali, ma per centinaia di passeggeri si è trasformata in un’esperienza da dimenticare. Una recente crociera nei Caraibi è finita sotto i riflettori dopo un’ondata di malesseri a bordo che ha coinvolto sia i viaggiatori sia parte dell’equipaggio, generando momenti di forte disagio. Secondo le prime ricostruzioni, diversi passeggeri della nave da crociera Star Princess hanno iniziato a manifestare sintomi gastrointestinali già nei primi giorni di navigazione. La nave era partita il 7 marzo da Port Everglades a Fort Lauderdale, in Florida. Nel giro di poco tempo, i casi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Incubo epidemia di norovirus a bordo: inferno in crociera

Articoli correlati

Crociera nei Caraibi finisce con vomito e diarrea: epidemia da Norovirus per quasi cento personeQuasi cento persone, tra passeggeri ed equipaggio della crociera Rotterdam, sono state colpite dal norovirus, un virus “diabolico” altamente...

Epidemia di norovirus sulla nave da crociera, oltre 150 persone chiuse nelle stanze con vomito e diarreaIl caso a bordo della nave da crociera Star Princess impegnata in un tour dei Caraibi.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Incubo epidemia

Epidemia di norovirus sulla nave da crociera, oltre 150 persone chiuse nelle stanze con vomito e diarreaIl caso a bordo della nave da crociera Star Princess impegnata in un tour dei Caraibi. Dopo l’allarme, a bordo è scattato subito il protocollo di emergenza con i contagiati che per giorni sono rimasti ... fanpage.it

Norovirus, crociera da incubo ai Caraibi: Contagiati a decine tra passeggeri ed equipaggioQuella che doveva essere una vacanza da sogno si è trasformata in un’emergenza sanitaria per centinaia di passeggeri. A bordo della nave Star Princess, ... thesocialpost.it