‘Incubatori’ in rete | La Romagna unita per aiutare l’imprenditorialità

In Romagna è stata costituita una nuova rete di incubatori, con la Camera di Commercio che ha promosso questa iniziativa. L’obiettivo è mettere in collegamento diverse strutture e supportare le imprese emergenti della regione. La collaborazione tra gli attori locali mira a creare un sistema più integrato per favorire la crescita imprenditoriale e facilitare l’accesso a risorse e servizi specifici.

Nasce la rete degli incubatori romagnoli. La Camera di Commercio guida la nuova associazione temporanea di scopo (Ats) dedicata al bando regionale sull’innovazione: per la prima volta la Romagna allargata si presenta come un’unica comunità dell’innovazione con una rete integrata al servizio dell’imprenditorialità. La Regione Emilia-Romagna ha infatti promosso un bando ambizioso, con l’intento di ridisegnare e potenziare il sistema degli incubatori e degli acceleratori presenti sul territorio. L’obiettivo è quello di costruire una rete più coordinata, meno frammentata, maggiormente integrata e specializzata, capace di diventare competitiva non solo sul piano nazionale ma anche su quello internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Incubatori’ in rete: "La Romagna unita per aiutare l’imprenditorialità" Articoli correlati Emilia-Romagna: 1,7 milioni per incubatori e acceleratoriIl 24 marzo 2026 aprirà la finestra per presentare le domande relative ai nuovi incentivi destinati allo sviluppo dell’ecosistema delle startup in... "Un’unità di strada per aiutare i ragazzi"Più che col coltello alla mano, secondo Davide Folloni (cooperativa Papa Giovanni XXIII, nella foto), i ragazzi di oggi sono "disarmati, in senso non... Aggiornamenti e notizie su 'Incubatori' in rete La Romagna unita... Temi più discussi: ‘Incubatori’ in rete: La Romagna unita per aiutare l’imprenditorialità; Legge PMI 2026, utili detassati fino a un milione per le imprese in rete e riforma Confidi: cosa cambia; Educazione 0-6: in Abruzzo una rete per una nuova cultura dell’infanzia; Incubatore Civico: questo il futuro di Enna. ‘Incubatori’ in rete: La Romagna unita per aiutare l’imprenditorialitàLa Camera di commercio è il capofila. Il presidente Battistini: La formula permette di sommare competenze e servizi, aumentando la massa critica. ilrestodelcarlino.it Gli incubatori di start-up e l’unione tra universitàNell’editoriale di sabato scorso la collega Francesca Spigarelli ha sollevato un tema di grande rilevanza, per il nostro paese in generale e per le Marche in particolare: quello ... corriereadriatico.it I giovani “Incubatori di idee” del Poerio all’Open Week dell’Università di Foggia Partecipazione attiva e grande coinvolgimento per le classi 5AM e 5ES del Liceo “Poerio”, protagoniste di una intensa giornata di orientamento esperienziale presso l’Università d - facebook.com facebook