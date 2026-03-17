Incrocio critico a Roma Sud | i cittadini chiedono

Un cartello posizionato tra l’Eur e Mostacciano a Roma Sud invita la presidente del Consiglio a intervenire chiedendo la costruzione di una rotonda. I cittadini segnalano un incrocio considerato critico, evidenziando la necessità di intervenire per aumentare la sicurezza stradale. La richiesta è immediata e rivolta direttamente alle autorità competenti.

Un cartello apparso tra l’Eur e Mostacciano rivolge un appello diretto alla presidente del Consiglio, chiedendo la realizzazione di una rotonda per migliorare la sicurezza stradale. La richiesta nasce in seguito a recenti incidenti verificatisi nell’area sud della capitale, dove migliaia di cittadini transitano quotidianamente verso i luoghi di lavoro. La zona critica individuata dai residenti corrisponde all’incrocio tra via Alfonsine e via di Mezzocamino, un punto nodale che attualmente manca di dispositivi di regolazione del traffico efficienti. L’assenza di questa infrastruttura è stata collegata da chi vive sul posto a un aumento dei rischi per automobilisti e pedoni, portando alla nascita di questa petizione pubblica non convenzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incrocio critico a Roma Sud: i cittadini chiedono Articoli correlati Incrocio critico: scontro a Montichiari, tre feriti eUn violento scontro stradale ha coinvolto una famiglia a Montichiari nella serata di domenica 15 marzo. Un incrocio critico cambia volto: partiti i lavori della nuova rotatoriaSono partiti i lavori di realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra viale dell’Ecologia e viale Gradara.