Inclusione scolastica Nicolò torna in aula | nuova scuola per il tredicenne dopo mesi di stop
Dopo sei mesi di assenza, Nicolò, un tredicenne autistico di Salerno, è tornato in classe. La sua ripresa avviene in una nuova scuola, a seguito del cambio del docente di sostegno. La decisione di trasferirlo ha portato il ragazzo a riprendere le attività scolastiche, segnando un passo importante per il suo percorso educativo. La notizia è stata riportata da Orizzonte Scuola Notizie.
Nicolò, tredicenne autistico di Salerno, torna a scuola dopo sei mesi di assenza dovuti al cambio del docente di sostegno L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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