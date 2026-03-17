Inclusione scolastica Nicolò torna in aula | nuova scuola per il tredicenne dopo mesi di stop

Dopo sei mesi di assenza, Nicolò, un tredicenne autistico di Salerno, è tornato in classe. La sua ripresa avviene in una nuova scuola, a seguito del cambio del docente di sostegno. La decisione di trasferirlo ha portato il ragazzo a riprendere le attività scolastiche, segnando un passo importante per il suo percorso educativo. La notizia è stata riportata da Orizzonte Scuola Notizie.