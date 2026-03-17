Incidente stradale dopo la visita medica | tre i feriti due sono anziani

Nel pomeriggio si è verificato un incidente lungo la strada che collega Ruffano a Montesano nel Salento. Tre persone sono rimaste ferite, tra cui due anziani, e uno di loro di 82 anni si trova in condizioni più gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Incidente stradale nel pomeriggio lungo la strada che collega Ruffano a Montesano, nel Salento. Il bilancio è di tre feriti, il più grave dei quali è un uomo di 82 anni, trasportato in codice rosso in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, una coppia di coniugi ottantenni di Ruffano viaggiava a bordo di una Fiat Panda. I due stavano rientrando a casa dopo essersi sottoposti a una visita medica presso l'ospedale "Cardinale Panico" di Tricase quando, per cause ancora in corso di accertamento, la loro utilitaria si è scontrata con una Volkswagen condotta da un uomo di 40 anni. L'impatto è stato violento. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con tre ambulanze. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente stradale dopo la visita medica: tre i feriti, due sono anziani Articoli correlati Incidente stradale, frontale tra due auto: tre feriti trasportati in ospedaleIncidente frontale a Besana Brianza, tre persone vengono trasferite in ospedale in codice giallo. Leggi anche: Incidente stradale a Calco, scontro tra tre automobili: morti due uomini, feriti un 24enne e una 26enne He ruined her for another love. Reborn, she slaps him and sends him to hell! Altri aggiornamenti su Incidente stradale Temi più discussi: Investito da un automobilista, Carlo Belli muore in ospedale dopo 4 giorni d'agonia; Incidente a Caravaggio, c’è la denuncia per omicidio stradale dopo la morte del papà e della suocera; Schianto frontale tra due auto, morto un uomo di 38 anni [FOTO]; Con l'auto precipitano in una scarpata per 200 metri, morti due giovani fidanzati. Incidente a Caravaggio, c’è la denuncia per omicidio stradale dopo la morte del papà e della suoceraDomenica viaggiavano in auto con le due bambine: per lo scontro, indagata una donna al volante di una Mercedes ... bergamo.corriere.it Influencer muore in un incidente stradale, poco dopo il padre si suicida per il doloreKarla Thaynnara, 25 anni e migliaia di follower, perde la vita in un incidente stradale. Il padre, dopo aver appreso la notizia, si toglie la vita. ilfattoquotidiano.it Incidente stradale nel pomeriggio lungo la strada statale 19, nel territorio di Atena Lucana. Per cause ancora in corso di accertamento, un pullman e un’auto si sono scontrati. Ad avere la peggio è stata la conducente dell’auto, una giovane del posto, che ha - facebook.com facebook "Giorgia, faccela tu la rotonda". Dopo l'ultimo incidente stradale, spunta l'appello alla premier. Succede a Roma e in particolare nella zona sud della capitale, tra il quartiere dell'Eur e Mostacciano: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è "di casa" nel quad x.com