Incidente per Marco Giallini e gamba fratturata stop alle riprese di Rocco Schiavone | il precedente del 2017

Durante le riprese della settima stagione della fiction Rocco Schiavone, l’attore protagonista Marco Giallini ha subito un incidente che gli ha causato la frattura di una gamba. L’incidente è avvenuto sul set e ha portato alla sospensione temporanea delle riprese. La produzione ha comunicato che l’attore si sta sottoponendo alle cure necessarie e si attendono aggiornamenti sulle prossime riprese.

L’attore Marco Giallini si è fratturato una gamba in un incidente domestico ad Aosta, dove stava girando la nuova stagione della fiction Il Vicequestore Rocco Schiavone, della Rai. Le riprese sono state interrotte e l’attore è stato portato in ospedale dove si è sottoposto a un intervento chirurgico per ricostruire la frattura. Marco Giallini si è fratturato una gamba Marco Giallini, attore che interpreta Rocco Schiavone nell’omonima fiction Rai, si è rotto una gamba mentre si trovava nella città di Aosta per le riprese della settima stagione della serie. Giallini, stando a quanto riportato dalle agenzie di stampa, sarebbe caduto fuori dall’alloggio che la produzione Rai gli ha messo a disposizione in città. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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