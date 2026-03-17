Questa mattina alle 11.30 lungo la provinciale che collega Ostuni e Francavilla, un'auto è uscita di strada provocando il ferimento di una donna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza alla persona coinvolta. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo.

Grave incidente e paura sull'asfalto. Un’auto è uscita fuori strada questa mattina intorno alle 11.30 lungo la provinciale che collega Ostuni e Francavilla Fontana finendo contro un albero d’ulivo. Alla guida c’era una donna di 61 anni, residente a Ostuni, unica occupante del veicolo. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto. I soccorsi Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. La donna è stata trasportata all’ospedale “Perrino” di Brindisi in codice rosso. La donna non è in pericolo di vita. A seguito dell'impatto avrebbe riportato traumi al vaglio del personale medico. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente lungo la provinciale: ferita una donna

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