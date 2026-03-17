incertezza che compromette investimenti

Le tensioni internazionali continuano a influenzare le finanze delle famiglie ascolane, con la Cna che ha evidenziato come l’instabilità geopolitica stia determinando ripercussioni anche sulla situazione economica locale. La preoccupazione riguarda soprattutto l’incertezza che si sta creando, ostacolando gli investimenti e generando difficoltà nel panorama economico della zona.

I conflitti internazionali continuano a pesare anche sul portafoglio delle famiglie ascolane. A mostrare una certa preoccupazione sull’andamento geopolitico, che di fatto sta producendo conseguenze anche a livello locale, è stata la Cna. A due settimane dall’inizio della guerra in Iran è stata l’ energia elettrica a guidare la classifica dei rincari fatti registrare. A seguire ecco rame, ferro, alluminio e carburanti. Rialzi contenuti, invece, si sono manifestati per quanto riguarda l’acciaio. Stabile infine il prezzo delle farine. L’andamento del mercato è stato stilato grazie ad un monitoraggio effettuato dalla Cna su un campione di imprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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