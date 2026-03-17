Incendio in A14 | paura a Pesaro per un Tir in fiamme

Nella notte tra il 16 e il 17 marzo, un tir ha preso fuoco lungo l’autostrada A14 a Pesaro. Le fiamme hanno coinvolto il mezzo, creando un pericolo immediato per la circolazione e la sicurezza dei conducenti nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio è stata ancora resa nota.

Pesaro, 17 marzo 2026 – Un Tir in fiamme nel cuore della notte, con il rischio che il rogo potesse estendersi all’intero mezzo. Momenti di forte tensione poco dopo le 4 sull’autostrada A14, in direzione sud, all’interno del parcheggio dell’area di servizio Vallefoglia, dove è scoppiato un incendio che ha coinvolto il trattore stradale di un Tir. La prontezza del conducente ha evitato che l’incendio si propagasse. Provvidenziale la reazione del conducente, che è riuscito a sganciare il trattore stradale evitando così che le fiamme raggiungessero anche il rimorchio e che la situazione potesse aggravarsi ulteriormente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, arrivati con due autobotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio in A14: paura a Pesaro per un Tir in fiamme Articoli correlati Leggi anche: Incendio sulla A14 in zona industriale: tir che trasporta carne di pollo avvolto e distrutto dalle fiamme Leggi anche: Fiamme sulla A14 in zona industriale: tir che trasporta carne di pollo avvolto e distrutto dalle fiamme Una selezione di notizie su Incendio in A14 paura a Pesaro per un... Argomenti discussi: Paura in A14, malore improvviso al volante: l’elisoccorso atterra in autostrada tra le auto in coda; Tir in fiamme nella zona industriale di San Salvo. Furgone in fiamme sull’A14, paura vicino all’uscita Valle del RubiconeIntervento dei Vigili del Fuoco di Cesena questa mattina: nessun ferito, traffico gestito dalla Polizia Stradale ... forli24ore.it