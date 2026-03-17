In Valdelsa caso critico aspettando l’asfaltatura

In Valdelsa si aspetta ancora l’asfaltatura della Nuova Strada 429 tra Poggibonsi e Certaldo, un intervento che da tempo non è stato completato. La strada, infatti, presenta criticità che si acuiscono con il passare dei mesi, rendendo difficile la circolazione e creando disagi agli automobilisti. La questione rimane irrisolta e i lavori non hanno ancora avuto inizio.

Come si dice, "al peggio non c’è mai fine" e l’antico proverbio sembra adattarsi davvero bene alla situazione della Nuova Srt 429 di Valdelsa che nel tratto Poggibonsi-Certaldo non trova mai pace. In particolare, sul banco degli imputati, c’è il tratto compreso tra la rotatoria di Vico d’Elsa e la rotatoria di Badia a Elmi. Ma il resto, fino a Poggibonsi non è che se la passi tanto meglio. Così, insoddisfazione per i lavori fatti e lamentele legate a insicurezza e pericolosità non si sono fatte attendere tra i molti utenti che ogni giorno la percorrono. Una storia infinita per quello che sembra sempre un lavoro a metà. Con le auto che sobbalzano di continuo in un procedere a zig zag tra buche, deformazioni e avvallamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In Valdelsa caso critico aspettando l’asfaltatura Articoli correlati Punto nascite, il caso in Consiglio. Il progetto del sindaco Pii: "Sarà il riferimento in Valdelsa"Nascite in crisi e il fenomeno investe anche i nostri territori con non poche preoccupazioni. Caso Kalulu, Abodi critico: «Non comprendo la scelta della FIGC di respingere il ricorso! Con un po’ di coraggio in più…»Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta...