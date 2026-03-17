In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, ad Arezzo si svolge di nuovo la “Corsa dell’acqua” il 17 marzo 2026. L’evento coinvolge cittadini e studenti, che partecipano a diverse attività legate alla tematica dell’acqua. La manifestazione si tiene nel centro storico, con percorsi dedicati ai più giovani e momenti di sensibilizzazione sulla risorsa idrica.

Arezzo, 17 marzo 2026 – Nel giorno in cui in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita nel 1992 dall’ONU per ricordare l’importanza e lo sfruttamento delle risorse idriche del pianeta, ad Arezzo scatterà lo start della quarta edizione dell a “Corsa dell’Acqua”, gara podistica su strada di 14Km. L a gara competitiva partirà alle 9:30 dallo storico impianto dell’acquedotto in località Buon Riposo e terminerà nei pressi della sede di Nuove Acque, in via Ernesto Rossi. Il percorso, dopo un tratto pianeggiante di un chilometro, salirà verso Campoluci e poi, dopo un altro tratto pianeggiante di circa 2,5km, salirà verso l’Impianto di potabilizzazione di Poggio Cuculo, dove si troveranno il primo ristoro e il primo controllo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In occasione della giornata mondiale dell’acqua, torna ad Arezzo la “Corsa dell’acqua”

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