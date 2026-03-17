In Italia quasi 1,5 mln con demenza siglata intesa su prevenzione

Da iltempo.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia ci sono circa 1,5 milioni di persone affette da demenza, secondo il rapporto 'The prevalence of dementia in Europe 2025' di Alzheimer Europe. Recentemente è stata firmata un’intesa dedicata alla prevenzione di questa condizione, coinvolgendo diverse istituzioni e organizzazioni. La notizia si aggiunge alla crescente attenzione verso la gestione e il supporto alle persone colpite da questa malattia.

Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) - Secondo il nuovo rapporto 'The prevalence of dementia in Europe 2025' di Alzheimer Europe, in Italia vivono oltre 1.430.000 persone con demenza: un numero che aumenterà del 54% entro il 2050, raggiungendo circa 2,2 milioni di casi, con il nostro Paese al primo posto nell'Ue per incidenza in rapporto alla popolazione. Alla luce di questi dati, e visto il peso della malattia, la Società italiana di neurologia (Sin), Croce rossa italiana e Fondazione Aletheia hanno firmato oggi nella Sala Nassirya del Senato il protocollo d'intesa che dà avvio alla campagna nazionale 'Salute del cervello: prevenzione, politiche, prospettive'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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