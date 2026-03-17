In Italia quasi 1,5 mln con demenza siglata intesa su prevenzione

In Italia ci sono circa 1,5 milioni di persone affette da demenza, secondo il rapporto 'The prevalence of dementia in Europe 2025' di Alzheimer Europe. Recentemente è stata firmata un’intesa dedicata alla prevenzione di questa condizione, coinvolgendo diverse istituzioni e organizzazioni. La notizia si aggiunge alla crescente attenzione verso la gestione e il supporto alle persone colpite da questa malattia.

Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) - Secondo il nuovo rapporto 'The prevalence of dementia in Europe 2025' di Alzheimer Europe, in Italia vivono oltre 1.430.000 persone con demenza: un numero che aumenterà del 54% entro il 2050, raggiungendo circa 2,2 milioni di casi, con il nostro Paese al primo posto nell'Ue per incidenza in rapporto alla popolazione. Alla luce di questi dati, e visto il peso della malattia, la Società italiana di neurologia (Sin), Croce rossa italiana e Fondazione Aletheia hanno firmato oggi nella Sala Nassirya del Senato il protocollo d'intesa che dà avvio alla campagna nazionale 'Salute del cervello: prevenzione, politiche, prospettive'. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - In Italia quasi 1,5 mln con demenza, siglata intesa su prevenzione Articoli correlati Leggi anche: Groenlandia contesa, il Parlamento Ue annuncia lo stop all’intesa sui dazi Usa siglata con Trump. Ma intanto l’Italia di Meloni si smarca Fiumicino, welfare e nuove tutele per i dipendenti: siglata l’intesaFiumicino, 20 febbraio 2026 – A seguito dell’approvazione del nuovo statuto da parte del Consiglio comunale di Fiumicino, Servizi Civici S. Contenuti utili per approfondire Italia quasi Discussioni sull' argomento Endometriosi, fino a 12 anni per una diagnosi: colpisce quasi 1,8 milioni di italiane; Mobilità sanitaria in Italia: a Milano 1 paziente su 5, in Lombardia oltre il 20% di ricoveri da altre regioni; Rinnovabili, quasi 7 progetti su 10 bloccati dalla burocrazia; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY. In Italia 817 mila lavoratori domestici regolari ma resta sommerso quasi 1 su 2Il comparto del lavoro domestico coinvolge direttamente 902 mila famiglie datrici di lavoro e 817 mila lavoratori regolari, per un totale di oltre 1,7 milioni di soggetti censiti dall'Inps nel 2024. E ... ansa.it In Italia le donne sono quasi la metà della forza lavoro, ma restano minoranza nei ruoli di leadership. Il divario cresce lungo la carriera e rischia di ampliarsi con la diffusione dell’AI - facebook.com facebook quasi 7 italiani su 10 non vivono in grandi città di pianura. x.com