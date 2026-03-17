In Belgio si prepara il primo processo per l’omicidio di Patrice Lumumba, il primo ministro della Repubblica Democratica del Congo ucciso nel 1961. Lumumba fu assassinato e il suo corpo fu sciolto nell’acido. La causa riguarda le responsabilità di alcuni individui coinvolti in quegli eventi, che ora dovranno rispondere davanti a un tribunale. La vicenda riguarda anche l’eventuale coinvolgimento di funzionari belgi.

Fu primo ministro della Repubblica Democratica del Congo, ucciso e sciolto nell'acido nel 1961: l'unico accusato ancora in vita ha 93 anni Martedì un tribunale di Bruxelles ha rinviato a giudizio l’ex diplomatico belga 93enne Étienne Davignon con l’accusa di essere stato coinvolto nell’omicidio di Patrice Lumumba, il politico congolese che fu il primo capo del governo del paese dopo l’indipendenza dal Belgio, e che è una delle figure più importanti del movimento anticoloniale africano. Pochi mesi dopo la sua elezione, Lumumba venne destituito con un colpo di stato sostenuto dal Belgio. Fu ucciso da un gruppo di separatisti a gennaio del 1961 e successivamente sciolto nell’acido. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Belgio potrà iniziare il primo processo per l’omicidio di Patrice Lumumba

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