È stata annunciata l’arrivo di un nuovo modello della serie OnePlus Nord, la linea di smartphone di fascia media dell’azienda. Le prime anticipazioni ufficiali rivelano che il dispositivo sarà destinato a offrire buone prestazioni mantenendo un prezzo accessibile. La presentazione del prodotto si avvicina, e molte persone attendono di conoscere le caratteristiche tecniche e i dettagli sul lancio.

La serie OnePlus Nord rappresenta la gamma di fascia media dell’azienda, nota per offrire buone prestazioni a prezzi accessibili. Lo scorso luglio 2025 è stata presentata la serie Nord 5, composta da due modelli: la Nord standard 5 e la Nord CE 5. Ora, l’azienda ha iniziato a stuzzicare il pubblico riguardo un nuovo smartphone della famiglia Nord. Un’immagine teaser pubblicata da OnePlus India su X non svela dettagli concreti sul dispositivo, ma gli appassionati si aspettano che si tratti del OnePlus Nord 6. Il modello presunto, identificato con il numero di serie “CPH2795”, era già apparso su Geekbench, rivelando alcune specifiche chiave, come il chipset Snapdragon 8s Gen 4. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - In arrivo il nuovo OnePlus Nord: le prime anticipazioni ufficiali

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