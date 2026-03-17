Un’ex attrice di Baywatch è stata arrestata. La donna, nota per il ruolo nella celebre serie tv degli anni ’90, è stata fermata dalle forze dell’ordine. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sull’accaduto o sulle accuse a suo carico. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, senza ulteriori informazioni ufficiali.

Da anni attivista per i diritti degli animali, la popolare attrice della fortunata serie tv americana è stata arrestata in Wisconsin Una delle attrici più famose della popolare serie tv degli Anni Novanta, Baywatch, è stata arrestata: stiamo parlando di Alexandra Elisabetch Paul, la quale è accusata di violazione di domicilio dopo aver tentato di liberare decine di Beagle durante una protesta per i diritti degli animali nel Wisconsin. Nella popolare serie tv ha interpretato il tenente Stephanie Holden. Secondo un comunicato stampa ottenuto dal canale Fox News Digital, gli agenti dello sceriffo della contea di Dane sono intervenuti presso la fattoria Ridglan Farms, nella città di Blue Mounds, in seguito a una segnalazione di violazione di domicilio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In arresto Alexandra Paul, ex attrice di Baywatch: cosa è successo

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