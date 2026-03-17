Imprese Gruppo Cap vince Top Utility Award Assoluto 2026

Il Gruppo Cap ha ricevuto il Top Utility Award Assoluto 2026, un riconoscimento che premia le aziende del settore utility italiane. La premiazione è avvenuta a Milano e rappresenta il massimo riconoscimento assegnato a questa categoria di imprese. La vittoria indica il successo ottenuto dal gruppo in questa competizione.

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Gruppo Cap conquista il Top Utility Award Assoluto, il riconoscimento più prestigioso assegnato alle utility italiane. Il premio è stato conferito oggi a Milano nell'ambito della presentazione del XIV Rapporto Althesys “Cambiare per crescere”, ospitata a Palazzo Turati. Il premio viene attribuito all'azienda che ha registrato le migliori performance complessive tra le 100 maggiori utility italiane, sulla base di un ampio insieme di parametri che includono sostenibilità, efficienza operativa, solidità economico-finanziaria, innovazione e capacità di generare valore per il territorio. Assegnato da Althesys, il premio Top Utility è considerato il principale riconoscimento nazionale per il settore dei servizi pubblici locali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Imprese, Gruppo Cap vince Top Utility Award Assoluto 2026 Articoli correlati Gruppo Cap: modello aggregazione con Alfa in Lombardia(Adnkronos) – Regione Lombardia ha più volte ribadito la necessità che i gestori dei servizi pubblici sviluppino forme di aggregazione e relazioni di... Una raccolta di contenuti su Imprese Gruppo Cap vince Top Utility... Imprese, Gruppo Cap vince Top Utility Award Assoluto 2026Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Gruppo Cap conquista il Top Utility Award Assoluto, il riconoscimento più prestigioso assegnato alle utility italiane. iltempo.it Gruppo CAP perfeziona il vendor rating: sostenibilità d’impresa, nuovi criteriGruppo CAP, azienda a capitale interamente pubblico che gestisce il Servizio Idrico Integrato della Città metropolitana di Milano, oltre che in collegamento funzionale con altri territori lombardi, ha ... affaritaliani.it