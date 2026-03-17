La provincia di Imperia si avvicina a un voto importante con il referendum sulla separazione delle carriere. La consultazione coinvolge cittadini e amministratori, che sono chiamati a esprimersi sulla questione. La data dell’evento si avvicina e le discussioni si intensificano tra le persone interessate. La decisione finale sarà presa dagli elettori in questa consultazione.

La provincia di Imperia si prepara a un momento decisivo con l’avvicinarsi della data del referendum sulla separazione delle carriere. Il comitato Giuliano Vassalli per il Sì, guidato dagli avvocati Mauro Gradi e Andrea Artioli, ha lanciato una campagna di mobilitazione attraverso video appelli che vedono protagonisti l’onorevole Benedetto Della Vedova e l’assessore regionale Marco Scajola. Questa iniziativa non è solo una semplice raccolta di firme o opinioni, ma rappresenta un tentativo strutturato di influenzare l’esito del voto imminente. La scelta di nominare il gruppo in onore di Giuliano Vassalli, giurista e ex Ministro della Giustizia noto per aver redatto il nuovo codice di procedura penale, conferisce al movimento un peso istituzionale e storico significativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imperia: il Sì al referendum sulle carriere con Vassalli

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