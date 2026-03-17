Impatto auto-moto | centauro di 21 anni ricoverato al San Pio

Nel tardo pomeriggio si è verificato un incidente vicino all’ospedale San Pio, dove una Fiat 500 e una moto sono entrate in collisione. A seguito dello scontro, un giovane di 21 anni in sella alla moto è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente nel tardo pomeriggio nei pressi dell’ Ospedale San Pio dove sono entrati in collisione una Fiat 500 ed una moto. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo a due ruote condotto da un 21enne si sarebbe scontrato con l’auto con alla guida una donna di 40 anni. Ad avere la peggio il centauro che è stato condotto in codice rosso al vicino Ospedale San Pio per le cure del caso. Coinvolto nel sinistro anche un mezzo dell’ Asia, ma secondo i primi accertamenti il veicolo era fermo allo stop dell’uscita del nosocomio sannita. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Impatto auto-moto: centauro di 21 anni ricoverato al San Pio Articoli correlati Leggi anche: Moto si schianta contro un’auto, nell’impatto muore giovane centauro: Gianluca Callegaro aveva 27 anni Leggi anche: Auto impatta con uno scooter: centauro ferito e trasportato al San Pio Una raccolta di contenuti su Impatto auto moto centauro di 21 anni... Scontro tra una moto ed un'auto vicino al San Pio, grave un 21enneBenevento. In ospedale un 21enne ... msn.com Schianto tra auto e moto, centauro in ospedale. Poi un pedone investiton operatore sanitario, appena uscito dal luogo di lavoro è rimasto vittima di un brutto incidente stradale accaduto verso le... Un operatore sanitario, appena uscito dal luogo di lavoro, è rimasto ... ilrestodelcarlino.it