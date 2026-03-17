Annalisa Imparato, pubblico ministero a Santa Maria Capua Vetere, ha partecipato attivamente alla campagna referendaria a favore della riforma della giustizia, sostenendo che la modifica è pensata per i cittadini e non contro i magistrati. In questa occasione, ha sottolineato come la riforma possa contribuire a rendere il sistema giudiziario più moderno.

Annalisa Imparato, pubblico ministero a Santa Maria Capua Vetere è stata uno dei volti più visibili della campagna referendaria a sostegno dei sì alla riforma della giustizia. E a cinque giorni dal voto ormai imminente del 22 e 23 marzo, dalle pagine del Corriere del Mezzogiorno prova a fare un bilancio di questi mesi, soprattutto per quanto riguarda il nodo centrale della questione: il contenuto della riforma e la sua utilità è stata compresa dagli italiani in una campagna referendaria talvolta sopra le righe? «Col tempo i cittadini hanno iniziato a capire. Questa riforma del resto è concepita in favore loro, non come punitiva per i magistrati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Imparato: “Riforma per i cittadini e non contro i magistrati. Rendiamo l’Italia più moderna”

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