Alba Parietti ha deciso di abbandonare il podcast di Giulia Salemi, generando discussioni sui social e provocando un acceso dibattito online. La decisione ha attirato l’attenzione di utenti e media, che hanno commentato la vicenda sotto vari punti di vista. La notizia si è diffusa rapidamente, alimentando conversazioni tra chi sostiene la sua scelta e chi invece esprime dubbi o critiche.

Il mondo dei podcast e dei social vive spesso di momenti virali, ma a volte ciò che sembra una vera lite è in realtà qualcosa di completamente diverso. È quello che è successo tra Alba Parietti e Giulia Salemi, protagoniste di una scena diventata rapidamente virale durante la registrazione del podcast Non lo faccio x moda. In un video diffuso online, la showgirl appare furiosa, accusa la conduttrice di mancanza di educazione e abbandona lo studio davanti alle telecamere. La clip ha immediatamente diviso il pubblico tra chi credeva a una lite reale e chi sospettava una trovata promozionale. Solo con la pubblicazione della puntata completa è emersa la verità dietro quella che sembrava una sfuriata improvvisa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Impara l’educazione”: Alba Parietti lascia il podcast di Giulia Salemi e scoppia il caso online

Articoli correlati

“Impara l’educazione!”: Alba Parietti si alza e lascia il podcast di Giulia Salemi. È uno scherzo?Scontro tra Giulia Salemi e Alba Parietti durante la registrazione della puntata di Non lo faccio per moda che sarà trasmessa lunedì 16 marzo.

Alba Parietti, la lite con Giulia Salemi prima di abbandonare il podcast: "Impara l'educazione" | Il video"Mai avremmo pensato di iniziare la nuova stagione di 'Non lo faccio x moda' cosi!", ma il web si divide tra chi pensa sia soltanto una gag e chi...

Tutto quello che riguarda Alba Parietti

Temi più discussi: Alba Parietti, la lite con Giulia Salemi prima di abbandonare il podcast: Impara l'educazione | Il video; Lite tra Giulia Salemi e Alba Parietti: Impara l’educazione; Alba Parietti litiga con Giulia Salemi: Impara l'educazione. E abbandona l'intervista. Cosa è successo; Impara l’educazione! Alba Parietti gela Giulia Salemi nel suo podcast, scontro o messa in scena?.

Alba Parietti abbandona il podcast di Giulia Salemi e sbotta: 'Impara l'educazione' (Clip)Giulia Salemi ha pubblicato un estratto della nuova stagione del podcast Non lo faccio X moda con protagonista Alba Parietti ... it.blastingnews.com

Lite tra Giulia Salemi e Alba Parietti: Impara l’educazioneParole forti di Alba Parietti nel podcast di Giulia Salemi: Impara l’educazione. Il confronto tra le due diventa subito virale sui social ... dilei.it

#GiuliaSalemi conferma si trattasse di una gag quella tra lei e #AlbaParietti. Vi abbiamo raccontato già (trovate il post in pagina) della partecipazione di Alba Parietti al podcast di Giulia Salemi #Nonlofaccioxmoda dove la Parietti si era alzata per andarsene da - facebook.com facebook

Vista la prima puntata di #nlfxm e devo dire molto bella e interessante. Giulia molto brava e Alba Parietti schietta e pungente #prelemi lang:it x.com