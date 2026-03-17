Venerdì 20 marzo all’Auditorium della Banca Alta Toscana di Quarrata si terrà un incontro dedicato agli immobili provenienti da donazione. L’evento si svolgerà presso via IV Novembre 108 e sarà aperto ai partecipanti interessati a conoscere i dettagli relativi a questa tipologia di proprietà. L’iniziativa coinvolgerà professionisti del settore e rappresentanti istituzionali.

Venerdì 20 marzo, all’Auditorium della Banca Alta Toscana di Quarrata (via IV Novembre 108, nella frazione di Vignole), si terrà il convegno "La riforma della circolazione degli immobili provenienti da donazione" organizzato dalla Camera Civile di Pistoia (nella foto) in collaborazione con Banca Alta Toscana. L’inizio è alle 15.30 e la conclusione è prevista alle 18.30. L’evento, che è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Pistoia, è aperto a tutte le persone che possono essere interessate all’argomento. In particolare, come precisano dalla Camera Civile, è rivolto ai professionisti del diritto e agli operatori del settore, in quanto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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