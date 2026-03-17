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Secondo un rapporto del quotidiano kuwaitiano Al-Jarida, Mojtaba Khamenei, considerato la nuova Guida suprema dell'Iran, potrebbe essere in Russia per ricevere cure mediche. Le fonti indicano che il trasferimento si sarebbe verificato il 12 marzo, a bordo di un aereo militare. La notizia si basa su indiscrezioni e non è stata ancora confermata ufficialmente dalle autorità iraniane o russe.

La nuova Guida suprema dell'Iran potrebbe trovarsi a Mosca per ricevere cure mediche. Le nuove indiscrezioni su Mojtaba Khamenei arrivano dal quotidiano kuwaitiano Al-Jarida, che indica un trasferimento in Russia avvenuto il 12 marzo con un aereo militare. Un'operazione riservata che avrebbe il fine di curare le ferite riportate nei bombardamenti israelo-statunitensi del 28 febbraio, giorno dell'attacco in cui è morto il padre Ali Khamenei. Roma, Giorgia omaggia “Il Genio di Minneapolis” Prince con Purple Rain. Il video al concerto . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - #iltempodioshø