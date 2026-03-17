Sei un giornalista. Scrivi un'introduzione in italiano di ~70 parole testo umanizzato: frasi fluide, tono diretto, evita frasi troppo brevi e separate da molti punti. Includi solo fatti espliciti nel testo (chi, cosa). Non dedurre cause o motivazioni. Nessun nome proprio in procedimenti legalicontroversie. Non copiare la struttura, non inventare. Evita linguaggio da comunicato stampa e parole astratte: importanza, contesto, dialogo costruttivo, si evidenzia, sottolineando, emerso. Termina sempre con punto. Testo: Ilary Blasi, quanto è alta: il

Ilary Blasi non è mai stata una conduttrice “neutra”: è difficile restare indifferenti davanti al suo modo di stare in scena. Diretta, ironica, spesso imprevedibile. Ed è forse proprio questo il motivo per cui il suo ritorno alla guida del Grande Fratello Vip, a dieci anni dalla prima edizione, suona come qualcosa di più di un semplice revival televisivo. Era il 2016 quando Ilary Blasi dava il via alla versione vip del reality portando sul palco uno stile riconoscibile fin da subito. Oggi le dinamiche cambiano, la televisione anche, ma il punto di partenza resta lo stesso: Ilary e quel suo modo personalissimo di stare in diretta. Nel frattempo, tra una stagione e l’altra, resta una curiosità che continua a tornare ciclicamente: quanto è alta Ilary Blasi? Quanto è alta Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ilary Blasi, quanto è alta: il suo segreto a 10 anni dalla prima edizione del GF Vip

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Una selezione di notizie su Ilary Blasi

Temi più discussi: Isabel Totti compie 10 anni, gli auguri di mamma Ilary Blasi e di papà Francesco; Dove vive Ilary Blasi, conduttrice del GF Vip e star della tv; Ilary Blasi, l'intervista del 15 marzo in 100 secondi; Totti e Ilary Blasi tornano davanti al giudice.

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#DomenicaIn svetta al 19% e 17,4%, mentre #Amici25 - Verso il serale scende al 17,4%. #DaNoiARuotaLibera (16,2%) batte clamorosamente #Verissimo (17%-14%) che aveva ospite la regina dei reality, Ilary Blasi, e la presentazione del nuovissimo #GFVip x.com