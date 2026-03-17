A Roma, nell’aula bunker di Rebibbia, si svolge un procedimento legale riguardante il femminicidio di Ilaria Sula, una studentessa di 22 anni uccisa il 25 marzo 2024 dall’ex fidanzato. Durante l’udienza, Samson ha dichiarato di aver mentito in passato per proteggere sua madre. Il processo prosegue con l’esame delle testimonianze e delle prove presentate in aula.

A Roma, nell’aula bunker di Rebibbia, va in scena un nuovo capitolo giudiziario legato al femminicidio di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa il 25 marzo 2024 dall’ex fidanzato, Mark Samson. Oggi il ragazzo, 23 anni, ha parlato davanti alla terza Corte d’Assise della capitale con un tono pacato, quasi distaccato, mentre ricostruiva i momenti che hanno portato alla morte della giovane. Per lui nessun tremore nella voce, nessun tentennamento. Samson si è presentato con un giubbotto nero e con la camicia bianca. Prima di iniziare a deporre, ha interrotto il giudice: “ Devo fare una premessa. Sono consapevole di non aver detto sempre la verità, soprattutto su mia madre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ilaria Sula, Samson ai giudici: “Mentii per proteggere mia madre”

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