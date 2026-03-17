Il volantino del No da scaricare stampare e condividere Ecco la guida del Fatto in 15 punti per il Referendum sulla Giustizia

È disponibile un volantino del No sul Referendum sulla Giustizia, che può essere scaricato, stampato e condiviso. Il Fatto Quotidiano ha pubblicato una guida in 15 punti per illustrare le ragioni della campagna contraria alla riforma. Per tutta la settimana, è possibile abbonarsi al quotidiano digitale a un prezzo speciale. L’articolo si focalizza sulla diffusione di questi materiali informativi.

Per tutta la SETTIMANA DEL NO ABBONATI a Il Fatto Quotidiano in digitale ad un prezzo speciale. Scopri qui l’offerta Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. No a una riforma eversiva! Solo la magistratura può difenderci dagli abusi del potere Quattro punti fondamentali sulla riforma di Nordio. Il primo: tradisce platealmente lo spirito della Carta Bufera sulla vignetta di Nordio che taglia i magistrati con l’ascia. Pd: “Inquietante”. Fdl: “Espressione di libertà” Processo Becciu, (quasi) tutto da rifare: la Corte Vaticana ha decretato la nullità relativa. “Ma la sentenza mantiene i propri effetti” “Ho colpito non so quante volte”, la confessione di Mark Samson per il femminicidio di Ilaria Sula. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il volantino del No da scaricare, stampare e condividere. Ecco la guida del Fatto in 15 punti per il Referendum sulla Giustizia Articoli correlati Il volantino del No da scaricare, stampare e condividere. Ecco la guida in 15 punti per il Referendum sulla GiustiziaPer tutta la SETTIMANA DEL NO ABBONATI a Il Fatto Quotidiano in digitale ad un prezzo speciale. Referendum sulla Giustizia 2026, il testo del quesito spiegato: guida al voto del 22 e 23 marzoDomenica 22, dalle 7 alle 23, e lunedì 23, dalle 7 alle 15, marzo si vota per il referendum sulla giustizia 2026. Approfondimenti e contenuti su Il volantino del No da scaricare... Temi più discussi: Referedum, richieste di affissione negli albi sindacali per il no nelle scuole; Propaganda per il NO tra i banchi di scuola: bufera all’IC Beato Angelico di Firenze; Referendum giustizia, il 18 marzo chiusura della campagna per il No a Roma in piazza del Popolo; Referendum. Prosperi obbliga CL al sì: senza accordo non c'è unità. AUDIO SHOCK. Prof distribuisce volantini per il No al referendum. Usr invia ispettori in una scuola di AcirealeAvrebbe invitato gli studenti a fare propaganda anche fuori dall'istituto. Ministro Valditara: Scuola non è un luogo di indottrinamento ... rainews.it Referendum giustizia, propaganda per il No in una scuola di Acireale: arrivano gli ispettoriA quanto apprende l'Adnkronos, l'ufficio scolastico regionale della Sicilia ha inviato gli ispettori in una scuola di Acireale, dopo le segnalazioni al ministero dell'Istruzione da parte di diversi ... adnkronos.com Fidatevi di noi: ascoltate gli esperti e votate Sì al referendum sulla Riforma della Giustizia! - facebook.com facebook Napoli. Curioso trovarci a parlare di referendum mentre sembrano unirsi i pezzi della guerra mondiale a pezzi, ma è lo stesso paesaggio. È l’idea che il diritto della forza venga prima della forza del diritto, l’idea che non ci siano limiti al potere e al consenso. 1/ x.com