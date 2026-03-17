Il vivaio Possibile partnership con il Monticelli

Il vivaio sta valutando una possibile collaborazione con il Monticelli. Nella partita tra Ascoli e Bari, il risultato finale è stato 2-1, con i marcatori Rosa, Rama e Di Salvatore. Durante il secondo tempo sono entrati Mbaye al 39’, Zagari al 20’ e D’Agostino tra i titolari. La squadra ha schierato anche Russo, Di Teodoro, Casillo e Tassotti.