Il vivaio Possibile partnership con il Monticelli
Il vivaio sta valutando una possibile collaborazione con il Monticelli. Nella partita tra Ascoli e Bari, il risultato finale è stato 2-1, con i marcatori Rosa, Rama e Di Salvatore. Durante il secondo tempo sono entrati Mbaye al 39’, Zagari al 20’ e D’Agostino tra i titolari. La squadra ha schierato anche Russo, Di Teodoro, Casillo e Tassotti.
ascoli 2 bari 1: Rosa, Rama, Di Salvatore, Russo, Di Teodoro (dal 39’ s.t. Mbaye), Zagari, D’Agostino, Casillo, Tassotti (dal 20’ s.t. Finotti), Vischia (dal 28’ s.t. De Witt), Picca (dal 1’ s.t. Balducci). Panchina: R. Dente, Candido, Bruni, Di Pierdomenico, Angelino, Malafronte, G. Dente, Ciafardini. All. Corsi BARI: Semeraro, Campanelli, Carrieri, Polito (dal 32’ s.t. Stoyanov), Soldani, Dimonte (dal 32’ s.t. De Ruvo), Spadavecchia, Caputi (dal 36’ s.t. Anseur), Sidibe, Campagna (dal 36’ s.t. Campagna), Martire (dal 7’ s.t. Keita). Panchina: Mezzapesa, De Lucia, Emiliano, Italia, Sassarini, Virginia, Scattarelli. All. Anaclerio Arbitro: Moretti di Cesena Marcatori: al 30’ p. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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